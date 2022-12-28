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В Крыму оккупанты к 7 годам "приговорили" местную активистку: подробности

Фото: в Крыму оккупанты к 7 годам "приговорили" местную активистку: подробности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупационный Феодосийский городской суд вынес незаконный "приговор" медсестре и журналистке из Крыма Ирине Данилович. Девушку приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Российские оккупанты осудили девушку якобы из-за ношения взрывного устройства.

"В апреле этого года "силовики" сначала безосновательно провели обыск в квартире активистки, а затем вывезли ее в неизвестном направлении. Около недели место нахождения Ирины Данилович было неизвестно", - добавляет пресс-служба.

Как пишет прокуратура АР Крым и Севастополя, россияне прибегают к стандартным схемам по незаконным обыскам, задержанию и заключению в отношении крымских активистов.

"Такие случаи в Крыму происходят систематически и служат инструментом устрашения жителей полуострова, однако ни один из них не останется без внимания правоохранительных органов автономии", - отмечает пресс-служба.

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