У Криму могли знищити ракети "Онікс", якими РФ атакує південь, - партизани

Джерела партизан повідомили, що на складі БК у Джанкойському районі було знищено партію ракет П-800 "Онікс".

Збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів. Додамо, що ціна однієї ракети "Онікс" становить від 1,25 до 1,30 млн доларів.

Фото: у Криму могли знищити ракети "Онікс", якими РФ атакує південь (t.me/krympartizans)

Вибухи у Криму

Сьогодні вранці 24 липня у Криму повідомляли про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. У Міноборони Росії заявили, що Крим нібито атакували 17 дронів.

Через це гауляйтери Криму оголосили евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі.

У ГУР зазначили, що постійні вибухи в Криму формують у окупантів та гауляйтерів розуміння, що півострів - вже далеко не тил, і варто якнайшвидше його покинути.

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