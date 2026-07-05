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В Крыму почти исчезло уличное освещение после ударов по энергетике, - ISW

00:20 05.07.2026 Вс
2 мин
Удары по энергетике почти погрузили Крым во тьму
aimg Анастасия Никончук
В Крыму почти исчезло уличное освещение после ударов по энергетике, - ISW Фото: оккупированный Крым (GettyImages)
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Продолжающиеся удары Украины по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма привели к почти полному исчезновению наружного освещения на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

Крым почти остался без наружного освещения

В ISW отметили, что в течение последнего года Украина систематически наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму.

В результате, как подчеркивают аналитики, полуостров практически лишился наружного освещения в ночное время.

Эксперты также указывают, что украинские войска продолжают кампанию по поражению военных и логистических объектов России на оккупированной территории.

Под удар попали подстанции и газовая инфраструктура

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что 3 июля украинские военные поразили ряд энергетических объектов, среди которых подстанции "Тарханкут", "Выпасное", "Белогорск", "Саки", "Таврия", "Николаевка", "Старый Крым", "Западно-Крымская", а также газокомпрессорную станцию "Ключи".

Данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS также зафиксировали тепловые аномалии в районах, где расположены эти объекты.

Продолжаются удары по военным объектам

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские силы также атаковали железнодорожный мост через Красногвардейский канал, станцию радиоэлектронной борьбы возле Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе.

Кроме того, СБУ сообщила о повторном ударе по военному аэродрому Саки. По информации ведомства, были повреждены семь самолетов и семь ангаров, где размещались Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

Также украинские военные поразили два ангара для хранения беспилотников "Шахед" на аэродроме Гвардейское. Опубликованные 3 июля спутниковые снимки подтверждают повреждение этих объектов.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически утратила преимущество в Черном море. Во время одного из совещаний с военными также обратили внимание на схему, на которой были отмечены уничтоженные корабли Черноморского флота РФ.

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