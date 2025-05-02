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У Криму лунають вибухи, півострів масовано атакують БпЛА

Ілюстративне фото: російські військові у тимчасово окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У багатьох районах Криму чутно потужні вибухи, повідомляється про атаки та прильоти по військових аеродромах у Севастополі та Новофедорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали "Крымский ветер" і партизанського руху "АТЕШ".

За даними очевидців, близько півночі за Київським часом, у Феодосії пролунав потужний вибух в районі Кримського ринку. Згодом пабліки повідомили про запуск щонайменше 15 дронів з мису Чауда.

О 00:41 пролунав гучний вибух на північній стороні Севастополя, а о 01:08 - в районі аеропорту в Сімферополі.

У Севастополі окупаційна влада повідомила про начебто збиття БпЛА. Очевидці повідомляють про проліт дронів над містом.

О 01:13 та 01:17 пролунали сильні вибухи у Гвардійському. Очевидці повідомляють про роботу ППО.

За даними очевидців, дрони атакують аеродром Кача у північній частині Севастополя.

Також повідомляється про постріли і потужні вибухи у Сакському і Джанкойському районах.

О 01:46 очевидці повідомили про ймовірно приліт по аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Також було видно сильні спалахи.

У Севастополі в районі аеродромів Кача і Бельбек багато вибухів та мінімум один приліт.

Пабліки оприлюднили відео атаки в районі Севастополя.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що близько 01:20 у Севастополі було зафіксовано проліт гелікоптерів над містом у північно-західному напрямку, ймовірно, для боротьби з українськими безекіпажними катерами (водними дронами).

Оновлено 02:08

Агенти "АТЕШ" зафіксували роботу засобів ППО росіян у Нахімовському районі Севастополя.

Повітряні атаки на окупований Крим

Сили оборони України регулярно завдають ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

Днями військові знищили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу міста Саки.

За даними партизан, загарбники хаотично переміщують військову техніку і засоби ППО на півострові для уникнення повітряних атак ЗСУ.

Раніше повідомлялося про оперативний виїзд з Криму родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ.

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Крим