У Криму лунають вибухи, півострів масовано атакують БпЛА

За даними очевидців, близько півночі за Київським часом, у Феодосії пролунав потужний вибух в районі Кримського ринку. Згодом пабліки повідомили про запуск щонайменше 15 дронів з мису Чауда.

О 00:41 пролунав гучний вибух на північній стороні Севастополя, а о 01:08 - в районі аеропорту в Сімферополі.

У Севастополі окупаційна влада повідомила про начебто збиття БпЛА. Очевидці повідомляють про проліт дронів над містом.

О 01:13 та 01:17 пролунали сильні вибухи у Гвардійському. Очевидці повідомляють про роботу ППО.

За даними очевидців, дрони атакують аеродром Кача у північній частині Севастополя.

Також повідомляється про постріли і потужні вибухи у Сакському і Джанкойському районах.

О 01:46 очевидці повідомили про ймовірно приліт по аеродрому "Саки" у Новофедорівці. Також було видно сильні спалахи.

У Севастополі в районі аеродромів Кача і Бельбек багато вибухів та мінімум один приліт.

Пабліки оприлюднили відео атаки в районі Севастополя.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що близько 01:20 у Севастополі було зафіксовано проліт гелікоптерів над містом у північно-західному напрямку, ймовірно, для боротьби з українськими безекіпажними катерами (водними дронами).

Оновлено 02:08

Агенти "АТЕШ" зафіксували роботу засобів ППО росіян у Нахімовському районі Севастополя.