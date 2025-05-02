В Крыму слышны взрывы, полуостров массированно атакуют БпЛА
Во многих районах Крыма слышны мощные взрывы, сообщается об атаках и прилетах по военным аэродромам в Севастополе и Новофедоровке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Крымский ветер" и партизанского движения "АТЕШ".
По данным очевидцев, около полуночи по Киевскому времени, в Феодосии прогремел мощный взрыв в районе Крымского рынка. Позже паблики сообщили о запуске не менее 15 дронов с мыса Чауда.
В 00:41 прогремел громкий взрыв на северной стороне Севастополя, а в 01:08 - в районе аэропорта в Симферополе.
В Севастополе оккупационные власти сообщили о якобы сбитом БпЛА. Очевидцы сообщают о пролете дронов над городом.
В 01:13 и 01:17 прозвучали сильные взрывы в Гвардейском. Очевидцы сообщают о работе ПВО.
По данным очевидцев, дроны атакуют аэродром Кача в северной части Севастополя.
Также сообщается о выстрелах и мощных взрывах в Сакском и Джанкойском районах.
В 01:46 очевидцы сообщили о вероятно прилете по аэродрому "Саки" в Новофедоровке. Также были видны сильные вспышки.
В Севастополе в районе аэродромов Кача и Бельбек много взрывов и минимум один прилет.
Паблики обнародовали видео атаки в районе Севастополя.
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что около 01:20 в Севастополе был зафиксирован пролет вертолетов над городом в северо-западном направлении, вероятно, для борьбы с украинскими безэкипажными катерами (водными дронами).
В 02:08 агенты "АТЕШ" зафиксировали работу средств ПВО россиян в Нахимовском районе Севастополя.
Обновлено 02:32
В Севастополе слышны мощные взрывы, под ударом аэродром «Бельбек», в квартирах трясутся окна и двери.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщает, что громкие взрывы являются работой военных по отражению атаки БпЛА.
"По предварительной информации уже уничтожено 7 БПЛА в воздухе над морем на большом расстоянии от берега", - написал он.
Также сообщается об очень мощных взрывах из-за работы ПВО в Армянске, и поселках Угловое, Андреевка, Вилино, Песчаное. Эти села расположены неподалеку аэродром "Кача".
Обновлено 02:52
В Севастополе раздаются мощные взрывы, трясутся окна и двери.
Также фиксируются запуски ракет ПВО со стороны Инкермана в направлении Бельбека.
ВНИМАНИЕ! В видео присутствует ненормативная лексика!
Воздушные атаки на оккупированный Крым
Силы обороны Украины регулярно наносят удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.
На днях военные уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" вблизи города Саки.
По данным партизан, захватчики хаотично перемещают военную технику и средства ПВО на полуострове для избежания воздушных атак ВСУ.
Ранее сообщалось о спешном выезде из Крыма семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ.
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