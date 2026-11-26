У Криму стався масштабний блекаут, - росЗМІ
Десятки населених пунктів в окупованому Криму знеструмлені, блекаут зачепив зокрема місто Севастополь. Прогнози щодо повернення світла невтішні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым. Реалии" у Telegram.
Блекаут у Криму
Російські ЗМІ пишуть про повне знеструмлення Криму удень 26 листопада. НП сталася через аварію на електромережах за межами півострова.
Проте офіційно окупаційна влада поки що це не підтверджувала.
Підприємство "Севастопольенерго", пише видання, підтвердило, що місто повністю залишилося без напруги в електромережах.
Ще до аварії енергетики заявляли: в Севастополі відключено всі черги споживачів, оскільки електроенергії недостатньо навіть для дотримання графіків.
За даними "Крименерго", обмеження торкнулися десятків населених пунктів. Без світла Сімферополь, Євпаторія, Алушта та Керч.
Тривалість вимкнення електроенергії може досягати 12 годин, пишуть росЗМІ.
Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї, а у Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.
Блекаути на півострові
Нагадаємо, що масові перебої з електрикою у Криму продовжуються з кінця жовтня. Російська влада пов'язує їх із пошкодженнями магістральних електромереж за межами Кримського півострова.
Раніше РБК-Україна писало, що 24 жовтня у Криму настав блекаут після того, як дронами була атакована енергетична інфраструктура за межами Севастополя.
Також у ніч на 20 серпня у Севастополі пролунали вибухи, після яких частина Криму залишилась без світла. Електрики не було у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.
Крім того, у квітні в окупованому Криму масштабна атака безпілотників спричинила масові відключення електроенергії у багатьох районах півострова.
Так, основний удар прийшовся на об'єкти енергетичної інфраструктури в північній та центральній частинах півострова.