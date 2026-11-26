Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым. Реалии" у Telegram.

Нагадаємо, що масові перебої з електрикою у Криму продовжуються з кінця жовтня. Російська влада пов'язує їх із пошкодженнями магістральних електромереж за межами Кримського півострова.

Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї, а у Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.

За даними "Крименерго", обмеження торкнулися десятків населених пунктів. Без світла Сімферополь, Євпаторія, Алушта та Керч.

Ще до аварії енергетики заявляли: в Севастополі відключено всі черги споживачів, оскільки електроенергії недостатньо навіть для дотримання графіків.

Підприємство "Севастопольенерго", пише видання, підтвердило, що місто повністю залишилося без напруги в електромережах.

Проте офіційно окупаційна влада поки що це не підтверджувала.

Російські ЗМІ пишуть про повне знеструмлення Криму удень 26 листопада. НП сталася через аварію на електромережах за межами півострова.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 жовтня у Криму настав блекаут після того, як дронами була атакована енергетична інфраструктура за межами Севастополя.

Також у ніч на 20 серпня у Севастополі пролунали вибухи, після яких частина Криму залишилась без світла. Електрики не було у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.

Крім того, у квітні в окупованому Криму масштабна атака безпілотників спричинила масові відключення електроенергії у багатьох районах півострова.

Так, основний удар прийшовся на об'єкти енергетичної інфраструктури в північній та центральній частинах півострова.