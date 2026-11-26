Десятки населенных пунктов в оккупированном Крыму обесточены, блэкаут задел в частности город Севастополь. Прогнозы по возвращению света неутешительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" в Telegram.

Напомним, что массовые перебои с электричеством в Крыму продолжаются с конца октября. Российские власти связывают их с повреждениями магистральных электросетей за пределами Крымского полуострова.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Евпатории остановились трамваи, а в Симферополе часть троллейбусных маршрутов заменили автобусами.

По данным "Крымэнерго", ограничения затронули десятки населенных пунктов. Без света Симферополь, Евпатория, Алушта и Керчь.

Еще до аварии энергетики заявляли: в Севастополе отключены все очереди потребителей, поскольку электроэнергии недостаточно для соблюдения графиков.

Предприятие "Севастопольэнерго", пишет издание, подтвердило, что город полностью остался без напряжения в электросетях.

Однако официально оккупационные власти пока это не подтверждали.

Российские СМИ пишут о полном обесточивании Крыма днем 26 ноября. ЧП произошло из-за аварии на электросетях за пределами полуострова.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 октября в Крыму наступил блэкаут после того, как дронами была атакована энергетическая инфраструктура за пределами Севастополя.

Также в ночь на 20 августа в Севастополе раздались взрывы, после которых часть Крыма осталась без света. Электричества не было в Севастополе, Симферополе и Джанкое.

Кроме того, в апреле в оккупированном Крыму масштабная атака беспилотников повлекла массовые отключения электроэнергии во многих районах полуострова.

Основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры в северной и центральной частях полуострова.