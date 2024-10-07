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У Криму у Феодосії після нічної атаки безпілотників горить нафтобаза

Фото: МНС Росії (скрин з відео)
Автор: Едуард Ткач

У ніч проти 7 жовтня на феодосійській нафтобазі в Криму сталася пожежа. За попередньою інформацією, об'єкт атакували безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів (підписників російських каналів), у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.

Так звані "влада" підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".

"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв і постраждалих немає. У Феодосії виїхав віце-прем'єр Ігор Михайличенко", - написав "радник голови Криму" Крючков з посиланням на "главу адміністрації Феодосії" Ігоря Ткаченка.

Пізніше Telegram-канал ASTRA уточнив, що нафтобаза, що горить у Феодосії - це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники. Так, у березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотника. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

Зазначимо, що феодосійський нафтопереробний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Усього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

Оновлено о 06:47

"У зв'язку з подією на нафтобазі перекрито рух транспорту на вул. Геологічній і вул. Федька від перехрестя з керченською трасою до району автовокзалу", - написав у своєму Telegram так званий “глава” Феодосії Ігор Ткаченко.

Також нагадаємо, що цієї ночі, згідно з інформацією каналу "Кримський вітер", у тимчасово окупованому Криму було атаковано аеродроми "Бельбек" і "Саки".

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