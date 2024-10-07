В Крыму в Феодосии после ночной атаки беспилотников горит нефтебаза

По словам местных жителей (подписчиков российских каналов), в Феодосии около 4:30 раздались несколько мощных взрывов, после чего и начался пожар.

Так называемые "власти" подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".

"Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МСЧ. Жертв и пострадавших нет. В Феодосии выехал вице-премьер Игорь Михайличенко", - написал "советник главы Крыма" Крючков со ссылкой на "главу администрации Феодосии" Игоря Ткаченко.

Позже Telegram-канал ASTRA уточнил, что горящая нефтебаза в Феодосии - это АО "Морской нефтяной терминал", который ранее уже атаковали беспилотники. Так, в марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда с нефтебазы эвакуировали работников. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

Отметим, что феодосийский нефтеперерабатывающий терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

Обновлено в 06:47

"В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул. Геологической и ул. Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала", - написал в своем Telegram так называемый "глава" Феодосии Игорь Ткаченко.