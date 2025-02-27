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У Криму безпілотник атакував радіолокаційну станцію ППО, - ЗМІ

Четвер 27 лютого 2025 14:16
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У Криму безпілотник атакував радіолокаційну станцію ППО, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованому Криму, вчора, 26 лютого, безпілотник пошкодив радіолокаційну станцію протиповітряної оборони (ППО) росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Під час атаки дрон влучив по території мобільного пункту 31-ї дивізії ППО Збройних сил Російської Федерації (РФ) біля села Оленівка в районі мису Тарханкут.

"Унаслідок цього пошкоджень зазнала мобільна радіолокаційна станція. Постраждалих немає", - пише Astra.

Окупація Криму

Російська окупація Кримського півострова розпочалася наприкінці лютого 2014-го, коли військові Російської Федерації встановили контроль над стратегічно важливими об’єктами. Було захоплено державні установи, військові бази та аеропорти.

Під контролем окупаційних сил 16 березня відбувся незаконний псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до Росії, результати якого не визнали Україна, Європейський Союз (ЄС), Сполучені Штати Америки (США) та більшість країн світу.

Радник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза нещодавно висловив думку, що повернення Криму під контроль України начебто не є реалістичним сценарієм.

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