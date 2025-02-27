У Криму безпілотник атакував радіолокаційну станцію ППО, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

"Унаслідок цього пошкоджень зазнала мобільна радіолокаційна станція. Постраждалих немає", - пише Astra.

Під час атаки дрон влучив по території мобільного пункту 31-ї дивізії ППО Збройних сил Російської Федерації (РФ) біля села Оленівка в районі мису Тарханкут.

Окупація Криму

Російська окупація Кримського півострова розпочалася наприкінці лютого 2014-го, коли військові Російської Федерації встановили контроль над стратегічно важливими об’єктами. Було захоплено державні установи, військові бази та аеропорти.

Під контролем окупаційних сил 16 березня відбувся незаконний псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до Росії, результати якого не визнали Україна, Європейський Союз (ЄС), Сполучені Штати Америки (США) та більшість країн світу.

Радник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза нещодавно висловив думку, що повернення Криму під контроль України начебто не є реалістичним сценарієм.

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