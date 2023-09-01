У Криму батьків школярів не пустили на лінійки "в цілях безпеки"

За даними організації, у лінійках взяли участь лише учні перших та 11 класів. Решта класів у цей час мають так звану "класну годину", а саме - урок "Розмови про важливе".

Під час таких "уроків" школярам прищеплюють "патріотичне виховання, формують уявлення про культурну та історичну єдність російського народу та важливість їхнього збереження". При цьому на таких заняттях не лунають розмови про війну Росії проти України.

Також зазначається, що до участі в шкільній лінійці допустили лише батьків першокласників. Загарбники пояснили, що обмеження ввели "в цілях безпеки".

"Території кримських шкіл патрулювали співробітники поліції та росгвардії. За наявною інформацією, такий сценарій шкільної лінійки реалізувався у більшості шкіл тимчасово окупованого Криму. Це може вказувати на отримання неофіційних вказівок з окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Школярі в Криму

У Криму місцеві окупанти постійно займаються мілітаризацією дітей. Там постійно проводяться так звані "патріотичні акції".

Так, раніше повідомлялося, що у Криму дітей у школі почали вчити поводитися зі зброєю. До мережі навіть потрапило відео, як молодші школярі розбирають і збирають автомат.

Крім того, кримські гауляйтери вирішили навчити школярів азів військового вишколу. Для цього з 1 вересня у школах буде спецкурс, який пройдуть усі учні, починаючи з 5 класу.

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