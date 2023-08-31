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Школярів у Криму з 1 вересня відправлять на курси військової підготовки

Крим, Четвер 31 серпня 2023 09:15
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Школярів у Криму з 1 вересня відправлять на курси військової підготовки Фото: школярів у Криму з 1 вересня відправлять на курси військової підготовки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кримські гауляйтери вирішили навчити школярів азів військової підготовки. Для цього з 1 вересня у школах буде спецкурс, який пройдуть усі учні, починаючи з 5 класу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії"

"У 5-9 класах буде запущено курс позаурочної діяльності "Основи військової підготовки" з 1 вересня, також учні 10-11-х класів у рамках федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки", - говориться в повідомленні російського міністерства освіти, науки та молоді регіону.

При цьому, як пишуть росЗМІ, в анексованому Криму вже організували семінар-практикум. У ньому взяли участь 25 вчителів, які проходили курси з стройової та тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польовому таборі та поводженні із засобами індивідуального захисту та РХБЗ.

Зазначимо, що у Криму місцеві окупанти постійно займаються мілітаризацією дітей. Там постійно проводяться так звані "патріотичні акції". Так, раніше повідомлялося, що у Криму дітей у школі почали вчити поводитися зі зброєю. До мережі навіть потрапило відео, як молодші школярі розбирають і збирають автомат.

Крім того, у Криму до 9 травня учнів деяких шкіл змушували робити медалі для російських окупантів, які вбивають українців.

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