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В Крыму родителей школьников не пустили на линейки "в целях безопасности"

Иллюстративное фото: В Крыму родителей школьников не пустили на линейки "в целях безопасности" (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В школах временно оккупированного Крыма родителей школьников не пустили на линейки. При этом школы патрулировали полиция и росгвардия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым SOS.

По данным организации, в линейках приняли участие только ученики первых и 11 классов. Остальные классы в это время имеют так называемый "классный час", а именно - урок "Разговоры о важном".

Во время таких "уроков" школьникам прививают "патриотическое воспитание, формируют представление о культурном и историческом единстве русского народа и важности их сохранения". При этом на таких занятиях не звучат разговоры о войне России против Украины.

Также отмечается, что к участию в школьной линейке допустили только родителей первоклассников. Захватчики объяснили, что ограничения ввели "в целях безопасности".

"Территории крымских школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. По имеющейся информации, такой сценарий школьной линейки реализовался в большинстве школ временно оккупированного Крыма. Это может указывать на получение неофициальных указаний из оккупационной администрации", - говорится в сообщении. 

Школьники в Крыму

В Крыму местные оккупанты постоянно занимаются милитаризацией детей. Там постоянно проводятся так называемые "патриотические акции".

Так, ранее сообщалось, что в Крыму детей в школе начали учить обращаться с оружием. В сеть даже попало видео, как младшие школьники разбирают и собирают автомат.

Кроме того, крымские гауляйтеры решили научить школьников азов военной выучки. Для этого с 1 сентября в школах будет спецкурс, который пройдут все учащиеся, начиная с 5 класса.

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