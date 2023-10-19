У Криму атаковані склади озброєння Чорноморського флоту РФ, - росЗМІ

У Криму у середу, 18 жовтня, були атаковані російські склади з озброєнням. Ймовірно, ракета влучила по території складів Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Російське видання з посиланням на джерела пише, що ввечері 18 жовтня одна з ракет влучила на територію військової частини 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем. Там знаходяться склади озброєння Чорноморського флоту Росії.
"Територію військової частини пошкоджено, одного військовослужбовця поранено", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час ракетної атаки з будівель "МВС" Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.
Що відомо про вибухи у Севастополі
Нагадаємо, вчора ввечері у тимчасово окупованому Севастополі оголосили тривогу після вибухів. Вони пролунали у районі селища Сахарна Головка.
Пізніше з'ясувалося, що поряд з населеним пунктом знаходиться щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там, зокрема, зберігають і ракетне озброєння.
Міноборони Росії заявило про нібито збиття двох ракет С-200.
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