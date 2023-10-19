RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ, - росСМИ

Фото: в Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ (t.me/krymrealii)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму в среду, 18 октября, были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Российское издание со ссылкой на источники пишет, что вечером 18 октября одна из ракет попала на территорию воинской части 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Там находятся склады вооружения Черноморского флота России.

"Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий "МВД" Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Что известно о взрывах в Севастополе

Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Севастополе объявили тревогу после взрывов. Они прозвучали в районе поселка Сахарная Головка.

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.

Минобороны России заявило о якобы сбитии двух ракет С-200.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКримвибухиВойна в УкраинеВойна России против Украины