В Крыму атакованы склады вооружения Черноморского флота РФ, - росСМИ

Российское издание со ссылкой на источники пишет, что вечером 18 октября одна из ракет попала на территорию воинской части 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Там находятся склады вооружения Черноморского флота России.

"Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий "МВД" Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

Что известно о взрывах в Севастополе

Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Севастополе объявили тревогу после взрывов. Они прозвучали в районе поселка Сахарная Головка.

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.

Минобороны России заявило о якобы сбитии двух ракет С-200.