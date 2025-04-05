Кримськотатарську мову перевели на латинку: процес тривав понад 30 років

Кримськотатарську мову перевели на латинську графіку. Цей процес тривав понад 30 років - з часів здобуття Україною незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Представництва президента в Криму.
Кабмін 4 квітня зробив важливий крок у напрямку збереження мовної самобутності кримськотатарського народу. Уряд підтримав пропозицію щодо використання нового правопису кримськотатарської мови.
Робота над пропозицією тривала з 2023 року. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки.
Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя.
"Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі", - йдеться у повідомленні.
Перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав з часів здобуття Україною незалежності, і цей процес вже завершений.
Нагадаємо, у червні 2024 року Google Translate додав кримськотатарську мову до списку перекладу.
У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили головні адміністративні будівлі Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ.
16 березня у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова, а за кілька днів Росія оголосила про "приєднання" Криму.
Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз в інтерв'ю РБК-Україна розповів про події 11-річної давнини та чи можна було уникнути окупації Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.