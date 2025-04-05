Крымскотатарский язык перевели на латиницу: процесс длился более 30 лет

Кабмин 4 апреля сделал важный шаг в направлении сохранения языковой самобытности крымскотатарского народа. Правительство поддержало предложение по использованию нового правописания крымскотатарского языка.

Работа над предложением продолжалась с 2023 года. Правописание базируется на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики.

Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные администрации и военные администрации, в частности на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

"Это решение имеет важное символическое и практическое значение: оно не только обеспечивает реализацию прав коренного народа Украины, но и поддерживает межкультурный диалог в многонациональном государстве", - говорится в сообщении.

Переход крымскотатарского языка на латинскую графику продолжался со времен обретения Украиной независимости, и этот процесс уже завершен.

Напомним, в июне 2024 года Google Translate добавил крымскотатарский язык в список перевода.