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Кримськотатарську мову перевели на латинку: процес тривав понад 30 років

Київ, Субота 05 квітня 2025 16:57
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Кримськотатарську мову перевели на латинку: процес тривав понад 30 років Фото: Україна завершила перехід кримськотатарської мови на латинську графіку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кримськотатарську мову перевели на латинську графіку. Цей процес тривав понад 30 років - з часів здобуття Україною незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Представництва президента в Криму.

Кабмін 4 квітня зробив важливий крок у напрямку збереження мовної самобутності кримськотатарського народу. Уряд підтримав пропозицію щодо використання нового правопису кримськотатарської мови.

Робота над пропозицією тривала з 2023 року. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки.

Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя.

"Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі", - йдеться у повідомленні.

Перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав з часів здобуття Україною незалежності, і цей процес вже завершений.

Нагадаємо, у червні 2024 року Google Translate додав кримськотатарську мову до списку перекладу.

Окупація Криму

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили головні адміністративні будівлі Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ.

16 березня у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова, а за кілька днів Росія оголосила про "приєднання" Криму.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз в інтерв'ю РБК-Україна розповів про події 11-річної давнини та чи можна було уникнути окупації Криму.

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