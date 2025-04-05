Кримськотатарську мову перевели на латинку: процес тривав понад 30 років

Кримськотатарську мову перевели на латинську графіку. Цей процес тривав понад 30 років - з часів здобуття Україною незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Представництва президента в Криму.

Кабмін 4 квітня зробив важливий крок у напрямку збереження мовної самобутності кримськотатарського народу. Уряд підтримав пропозицію щодо використання нового правопису кримськотатарської мови.

Робота над пропозицією тривала з 2023 року. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки.

Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя.

"Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі", - йдеться у повідомленні.

Перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав з часів здобуття Україною незалежності, і цей процес вже завершений.

Нагадаємо, у червні 2024 року Google Translate додав кримськотатарську мову до списку перекладу.