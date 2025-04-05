Крымскотатарский язык перевели на латиницу: процесс длился более 30 лет
Крымскотатарский язык перевели на латинскую графику. Этот процесс длился более 30 лет - со времен обретения Украиной независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Представительства президента в Крыму.
Кабмин 4 апреля сделал важный шаг в направлении сохранения языковой самобытности крымскотатарского народа. Правительство поддержало предложение по использованию нового правописания крымскотатарского языка.
Работа над предложением продолжалась с 2023 года. Правописание базируется на алфавите, утвержденном еще в сентябре 2021 года, и предусматривает использование латинской графики.
Утвержденные правила охватывают написание, обучение, использование в медиа, литературе и топонимике. Они рекомендованы к применению всеми государственными органами, включая местные администрации и военные администрации, в частности на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.
"Это решение имеет важное символическое и практическое значение: оно не только обеспечивает реализацию прав коренного народа Украины, но и поддерживает межкультурный диалог в многонациональном государстве", - говорится в сообщении.
Переход крымскотатарского языка на латинскую графику продолжался со времен обретения Украиной независимости, и этот процесс уже завершен.
Напомним, в июне 2024 года Google Translate добавил крымскотатарский язык в список перевода.
Оккупация Крыма
В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили главные административные здания Крыма, симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
16 марта в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, а через несколько дней Россия объявила о "присоединении" Крыма.
Ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз в интервью РБК-Украина рассказал о событиях 11-летней давности и можно ли было избежать оккупации Крыма.
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