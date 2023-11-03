Кримський міст - законна ціль для українських військ, він просто зайвий, - ГУР

"Це не міст - це незаконна споруда, яка використовується насамперед у військових цілях, для перекидання ворожих сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію. Тому так - безумовно, це законна ціль для українських Сил безпеки та оборони, - зазначив Юсов.

Відповідаючи на питання, чи буде міст зруйнований, представник ГУР сказав, що "він там просто зайвий".

"Це вже просто сакраментальна фраза генерала Буданова і можна її тільки повторити", - додав він.

Якщо говорити про всі ті ворожі війська, які є на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької та частині Донецької областей, то, за словами Юсова, не все їхнє забезпечення йде виключно через Кримський міст.

"Ні, звичайно, все не може йти через міст. Воно (забезпечення - ред.) розділено на окремі зони. Здебільшого до окупованих територій півдня України все рухається через Крим. Так званий сухопутний коридор теж існує. Його теж використовують, але насамперед постачання йде з окупованого Криму", - пояснив представник ГУР.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що це була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.