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Кримський міст виявився слабшим ніж Антонівський, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник Офісу президента (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Іван Носальський

Конструкція Антонівського мосту виявилася міцнішою, ніж Кримського, оскільки він не обрушився навіть після понад 100 влучень з HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Антонівський міст показує себе в цьому сенсі міцнішою і соліднішою конструкцією, ніж Кримський міст, слабший він явно. В Антонівський прилетіло штук 120-140 HIMARS і досі там легкові машини обережно прокрадаються", - заявив Арестович.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мості стався вибух, після чого там почалася сильна пожежа.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав вибух наслідком конфлікту між ФСБ та російськими військовими.

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