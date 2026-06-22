Кримський міст обклали захистом з усіх боків (нові супутникові знімки)

На оприлюднених зображеннях у високій роздільній здатності можна розглянути систему захисту, яку російські військові розгорнули навколо переправи через Керченську протоку.

Фото: супутниковий знімок району Кримського мосту, на якому видно баржі та захисні споруди навколо переправи (Google Maps)

Зокрема, на фото помітні баржі, виставлені вздовж підходів до мосту, а також протидиверсійні та бонові загородження у воді. Частина конструкцій розміщена безпосередньо біля судноплавного каналу, що проходить під арочним прольотом мосту.

Подібні споруди Росія почала активно встановлювати після серії атак на Кримський міст та зростання загрози застосування морських безпілотників.

Фото: супутниковий знімок Кримського мосту та захисних споруд навколо нього зблизька (Google Maps)

Кримський міст є одним із ключових логістичних маршрутів для забезпечення російських військ на тимчасово окупованому півострові, тому його захист залишається одним із пріоритетів для РФ. Нові супутникові знімки свідчать, що оборонні заходи навколо об'єкта продовжують посилюватися.