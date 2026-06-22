Крымский мост обложили защитой со всех сторон (новые спутниковые снимки)

На обнародованных снимках в высоком разрешении можно рассмотреть систему защиты, которую российские военные развернули вокруг переправы через Керченский пролив.

Фото: спутниковый снимок района Крымского моста, на котором видны баржи и защитные сооружения вокруг переправы (Google Maps)

В частности, на фото заметны баржи, выставленные вдоль подходов к мосту, а также противодиверсионные и боновые заграждения в воде. Часть сооружений расположена непосредственно у судоходного канала, проходящего под арочным пролетом моста.

Подобные сооружения Россия начала активно устанавливать после серии атак на Крымский мост и роста угрозы применения морских беспилотников.

Фото: спутниковый снимок Крымского моста и защитных сооружений вокруг него вблизи (Google Maps)

Крымский мост является одним из ключевых логистических маршрутов для обеспечения российских войск на временно оккупированном полуострове, поэтому его защита остается одним из приоритетов для РФ. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оборонительные меры вокруг объекта продолжают усиливаться.