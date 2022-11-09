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Кримський міст навряд чи запрацює до вересня 2023 року, - британська розвідка

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Крим, Середа 09 листопада 2022 08:50
Кримський міст навряд чи запрацює до вересня 2023 року, - британська розвідка Фото: британська розвідка вважає, що окупанти не встигнуть відновити Кримський міст до вересня 2023 року (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни не зможуть закінчити ремонт Кримського мосту за вказаний період. Тому навряд чи незаконна переправа повноцінно запрацює до вересня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Так, 8 листопада окупанти планували почати заміну 64-метрового прильоту автомобільної частини мосту. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

Так звана "влада" Криму стверджує, що ця частина переправи буде відновлена до 20 грудня. Проте на брифінгу, наданому главі Кремля Володимиру Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення дорожнього руху до березня 2023 року.

Росіяни заявили, що планують замінити пошкоджений залізничний міст до вересня 2023 року. Однак британська розвідка вважає це малоймовірним, оскільки ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

"Атака на Кримському мосту призвела до перерви матеріально-технічного постачання Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи дорогою", - йдеться у повідомленні.

Також розвідка Британії зазначає, що пошкоджений Кримський міст, так звана "атака" на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірна втеча окупантів з Херсона ускладнюють здатність російського уряду намалювати картину військового успіху.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мості стався потужний вибух, внаслідок чого було пошкоджено його автомобільну та залізничну частини. На деякий час міст перекривали, зараз росіяни намагаються відновити його.

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