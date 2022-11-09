Крымский мост вряд ли заработает до сентября 2023 года, - британская разведка

Россияне не смогут завершить ремонт Крымского моста за указанный период. Поэтому вряд ли незаконная переправа полноценно заработает до сентября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Так, 8 ноября оккупанты планировали начать замену 64-метрового пролета автомобильной части моста. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Так называемые "власти" Крыма утверждают, что эта часть переправы будет восстановлена до 20 декабря. Однако на брифинге, предоставленном главе Кремля Владимиру Путину, было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к нарушению дорожного движения до марта 2023 года.

Россияне заявили, что планируют заменить поврежденный железнодорожный мост к сентябрю 2023 года. Однако британская разведка считает это маловероятным, поскольку ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

"Атака на Крымском мосту привела к перерыву материально-технического снабжения России в Крым и югу Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или по дороге", - говорится в сообщении.

Также разведка Британии отмечает, что поврежденный Крымский мост, так называемая "атака" на Черноморский флот в Севастополе и вероятный побег оккупантов из Херсона осложняют способность российского правительства нарисовать картину военного успеха.