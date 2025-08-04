Кримські татари в Туреччині хочуть українське громадянство: посол пояснив причину

За його словами, процес триває, однак супроводжується низкою труднощів.

Особливу увагу дипломат звернув на кримських татар - громадян Туреччини, які після ухвалення закону про множинне громадянство висловлюють бажання отримати український паспорт.

"Це їхній свідомий вибір, зумовлений не преференціями, а політичним відчуттям: Крим – їхня материнська земля є частиною України", - заявив Джелял.

Дипломат зазначив, що ці люди прагнуть мати змогу вільно відвідувати як Україну, так і Крим після деокупації.