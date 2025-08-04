Крымские татары в Турции хотят украинское гражданство: посол объяснил причину

По его словам, процесс продолжается, однако сопровождается рядом трудностей.

Особое внимание дипломат обратил на крымских татар - граждан Турции, которые после принятия закона о множественном гражданстве выражают желание получить украинский паспорт.

"Это их сознательный выбор, обусловленный не преференциями, а политическим чувством: Крым - их материнская земля является частью Украины", - заявил Джелял.

Дипломат отметил, что эти люди стремятся иметь возможность свободно посещать как Украину, так и Крым после деоккупации.