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Крымские татары в Турции хотят украинское гражданство: посол объяснил причину

Фото: Нариман Джелял (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Украина прорабатывает механизм предоставления статуса зарубежного украинца, в частности для крымских татар, проживающих в Турции.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По его словам, процесс продолжается, однако сопровождается рядом трудностей.

Особое внимание дипломат обратил на крымских татар - граждан Турции, которые после принятия закона о множественном гражданстве выражают желание получить украинский паспорт.

"Это их сознательный выбор, обусловленный не преференциями, а политическим чувством: Крым - их материнская земля является частью Украины", - заявил Джелял.

Дипломат отметил, что эти люди стремятся иметь возможность свободно посещать как Украину, так и Крым после деоккупации.

Множественное гражданство

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми разрешат множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.

Подробнее о законе - в материале РБК-Украина.

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