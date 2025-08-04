Крымские татары в Турции хотят украинское гражданство: посол объяснил причину

Украина прорабатывает механизм предоставления статуса зарубежного украинца, в частности для крымских татар, проживающих в Турции.
Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.
По его словам, процесс продолжается, однако сопровождается рядом трудностей.
Особое внимание дипломат обратил на крымских татар - граждан Турции, которые после принятия закона о множественном гражданстве выражают желание получить украинский паспорт.
"Это их сознательный выбор, обусловленный не преференциями, а политическим чувством: Крым - их материнская земля является частью Украины", - заявил Джелял.
Дипломат отметил, что эти люди стремятся иметь возможность свободно посещать как Украину, так и Крым после деоккупации.
Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.
Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми разрешат множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.
Подробнее о законе - в материале РБК-Украина.