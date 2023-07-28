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Кримські партизани повідомляють про переміщення військової техніки РФ у бік Сімферополя (відео)

Ілюстративне фото: росіяни переміщують військову техніку у бік Сімферополя (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові зранку 28 липня переміщують військову техніку до Сімферополя в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

Партизани з самого ранку фіксують переміщення військової техніки трасою "Таврида".

Повідомляється, що колона рухається у бік Сімферополя.

Траса "Таврида"

А-291 "Таврида" - це автомобільна дорога, яку відкрили окупанти у 2020 році. Вона розпочинається від Кримського мосту.

Автошлях проходить за маршрутом: Керч - Феодосія - Білогірськ - Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь.

Ситуація у Криму

Останнім часом у Криму почали ще активніше повідомляти про вибухи.

Так, вранці 24 липня у селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Пізніше партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одеську та Миколаївську область. На тлі вибухів російські окупанти закрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку.

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