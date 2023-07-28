Крымские партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в сторону Симферополя (видео)

Российские военные с утра 28 июля перемещают военную технику в сторону Симферополя в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.
Партизаны с самого утра фиксируют перемещение военной техники по трассе "Таврида".
Сообщается, что колонна движется в сторону Симферополя.
А-291 "Таврида" - это автомобильная дорога, которую открыли оккупанты в 2020 году. Она начинается от Крымского моста.
Автодорога проходит по маршруту: Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.
В последнее время в Крыму стали еще активнее сообщать о взрывах.
Так, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Позже партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область. На фоне взрывов российские оккупанты закрыли доступ для гражданских на Арабатскую стрелку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.