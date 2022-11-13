Кримські партизани "АТЕШ" заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військових

У тимчасово окупованому Криму активісти підпільного руху "АТЕШ" заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військовослужбовців у шпиталях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизан.
"У військових шпиталях Сімферополя агенти "АТЕШ" успішно ліквідували 30 військовослужбовців армії РФ. 30 недобитків яким ми допомогли дістатися суду Божого", - йдеться в офіційній заяві руху "АТЕШ".
Кримські партизани також додають, що у достовірності цієї інформації можна переконатись, перевіривши палати та морги.
"Перевіряйте палати, перевіряйте морги, паліть медкартки. Можете 300 разів спростовувати цей факт, але це правда! Думайте!" - зазначається у публікації.
Також у мережі 12 листопада було опубліковано список із 25 імен, які, як зазначається, було ліквідовано.
У русі опублікували списки ліквідованих військових РФ у Сімферополі (фото: t.me/atesh_ua)
Напередодні повідомлялося, що агенти руху зайшли до севастопольського військово-морського клінічного шпиталю, а також до пологового будинку №2, в якому було розміщено поранених російських солдатів.
Активісти руху раніше на початку жовтня оголошували про створення у лавах ЗС РФ підпільної організації "АТЕШ" з метою розвалити армію окупантів зсередини. Для цього на тимчасово підконтрольному Росії українському півострові до партизанського руху залучають кримських татар та проукраїнських росіян.
Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що в лікарні окупованого Севастополя російські військові масово отруїлися отрутою для щурів.
Також ми писали, що днями під Мелітополем партизани спалили штаб російських загарбників.
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