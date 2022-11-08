Під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів: мер показав відео
Запорізькі партизани ліквідували штаб російських окупантів, який облаштували в селі Вознесенка Мелітопольського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.
"Навіть на дев'ятому місяці окупації опір мешканців настільки потужний, що рашисти буквально задихаються від нього", - йдеться у публікації.
Зазначається, що сили опору спалили ворожий штаб у вівторок, 8 листопада, близько 14:00.
Загарбники облаштували свій штаб в одній із захоплених сільських церков.
Запорізькі партизани, дізнавшись про точне місцезнаходження ворожого лігва, підпалили штаб російських окупантів.
Інформація про кількість ворожих втрат наразі уточнюється.
Також Федоров опублікував у мережі відповідне відео.
Нагадаємо, раніше у вересні в Мелітополі партизани підірвали залізницю, внаслідок чого окупанти залишилися без боєприпасів.
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