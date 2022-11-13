Крымские партизаны "АТЕШ" заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военных

"В военных госпиталях Симферополя агенты "АТЕШ" успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков которым мы помогли добраться на суд Божий", - говорится в официальном заявлении движения "АТЕШ".

Крымские партизаны также добавляют, что в достоверности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.

"Проверяйте палаты, проверяйте морги, жгите медкарточки. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!" - отмечается в публикации.

Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен, которые, как отмечается, были ликвидированы.

В движении опубликовали списки ликвидированных военных РФ в Симферополе (фото: t.me/atesh_ua)

Накануне сообщалось, что агенты движения зашли в севастопольский военно-морской клинический госпиталь, а также в роддом №2, в котором были размещены раненые российские солдаты.

Активисты движения ранее в начале октября объявляли о создании в рядах ВС РФ подпольной организации "АТЕШ" с целью развалить армию оккупантов изнутри. Для этого на временно подконтрольном России украинском полуострове к партизанскому движению привлекают крымских татар и проукраинских россиян.