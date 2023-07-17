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Кримські команди дебютували в чемпіонаті Росії: УЄФА та ФІФА проігнорували позицію України

Фото: "Рубін" і "Севастополь" під час одного з матчів чемпіонату Криму (facebook.com/fcsevastopol)
Автор: Антон Федорців

Російський футбольний союз розпочав змагання в Другій лізі за участі двох колективів із окупованої РФ української Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofascore.

Кримські команди таки стартували в третьому за силою дивізіоні Росії – Другій лізі (група 1). "Севастополь" на домашній арені зустрівся з ростовським СКА, а ялтинський "Рубін" з'їздив у гості до новокубанського "Біолога".

Плани включити колективи з окупованого Криму в російську першість загарбники виношували з 2014 року. Однак, ще тоді Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) надав півострову особливий статус, дозволивши місцевим командам грати в чемпіонаті Криму.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України російські футбольні функціонери вирішили надалі не дотримуватися запроваджених УЄФА режим. Поява кримських команд у сезоні 2022/23 не відбулася через прагнення Росії зняти заборону на участь збірної та клубів у міжнародних змаганнях. "Севастополь" і "Рубін" отримали місця в Другій лізі цьогоріч, коли апеляції РФС відхилили.

У червні УАФ звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою відреагувати на протиправний процес поглинання суб'єктів українського футболу. Окрім того, асоціація закликала обидві спілки розглянути можливість позбавлення РФС членства в організаціях. Утім, досі УЄФА та ФІФА на лист не відповіли.

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