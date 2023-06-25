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Росія хоче залучити клуби з Криму до чемпіонату РФ. УАФ звернулась до ФІФА

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Неділя 25 червня 2023 14:40
Росія хоче залучити клуби з Криму до чемпіонату РФ. УАФ звернулась до ФІФА Фото: Росія хоче залучити клуби з Криму до чемпіонату РФ. УАФ звернулась до ФІФА (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація хоче залучити до змагань на її території команди з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УАФ.

Зазначається, що УАФ щоразу реагує на ганебні ініціативи Росії та підтверджує свою позицію в офіційних листах на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно та президента УЄФА Александера Чеферіна.

"Ми довели до вашого відома подробиці щодо чергових протиправних дій російської терористичної держави та Російського футбольного союзу щодо української держави та футболу, зокрема спроби інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих регіонів України до регулярних національних чемпіонатів Росії", - зазначила в листі УАФ.

Що сталось?

ФК "Севастополь" з тимчасово окупованого Криму отримав сертифікат для участі в другій лізі Росії. Рішення було ухвалено під час засідання національної футбольної ліги Росії.

Зокрема російські чиновники хочуть залучити до своїх змагань ще команди з Криму - "ТСК-Таврія", "Рубін" й "Океан". Усі команди походять із території, якій УЄФА надав особливий статус 2014 року.

"Дозвіл на проведення таких дій фактично демонструє зневагу до позиції та рішень ФІФА й УЄФА, терпимість до воєнних злочинів Російської Федерації щодо України та нехтування правами людини й законами цивілізованого світу", - пише УАФ.

Україна наполягає на тому, аби ФІФА й УЄФА розглянули спробу Росії поглинути суб'єкти українського футболу та вжити заходи для недопущення розвитку цього процесу в майбутньому.

"Також звертаємося до ФІФА та УЄФА з проханням розглянути можливість позбавлення РФС членства у ФІФА та УЄФА через доведену невідповідність вимогам статутів керівних органів світового та європейського футболу й цінностям всесвітньої футбольної родини", - ідеться в червневому листі УАФ

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