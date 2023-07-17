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Команды из Крыма сыграли в чемпионате России: УЕФА и ФИФА проигнорировали позицию Украины

Фото: "Рубин" и "Севастополь" во время одного из матчей чемпионата Крыма (facebook.com/fcsevastopol)
Автор: Антон Федорцив

Российский футбольный союз начал соревнования во Второй лиге с участием двух коллективов из оккупированной РФ украинской Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofascore.

Крымские команды стартовали в третьем по силе дивизионе России – Второй лиге (группа 1). "Севастополь" на домашней арене встретился с ростовским СКА, а ялтинский "Рубин" съездил в гости к новокубанскому "Биологу".

Планы включить коллективы из оккупированного Крыма в российское первенство захватчики вынашивали с 2014 года. Однако еще тогда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил полуострову особый статус, позволив местным командам играть в чемпионате Крыма.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российские футбольные функционеры решили в дальнейшем не соблюдать введенные УЕФА режим. Появление крымских команд в сезоне 2022/23 не состоялось из-за стремления России снять запрет на участие сборной и клубов в международных соревнованиях. "Севастополь" и "Рубин" получили места во Второй лиге в этом году, когда апелляции РФС отклонили.

В июне УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с требованием отреагировать на противоправный процесс поглощения субъектов украинского футбола. Кроме того, ассоциация призвала оба союза рассмотреть возможность лишения РФС членства в организациях. Впрочем, пока УЕФА и ФИФА на письмо не ответили.

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