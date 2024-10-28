З Кримом на карті України: школи отримають виправлені підручники

В підручнику з української мови для 7 класу була виправлена піктограма у формі карти України - тепер вона відображає тимчасово окупований Крим. На даний момент друк завершено і з кінця жовтня 2024 року нові підручники направляються з друкарні в регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Читомо.

У підручнику з української мови для 7 класу, створеному філологом Анастасією Онатій та істориком Тарасом Ткачуком, було виправлено піктограму.

У вересні 2024 року стало відомо, що в підручнику використовувалася стокова піктограма, яка не відображала півострів Крим, поряд з текстом державного гімну України.

За даними видавництва, школи зможуть отримати нові партії підручників орієнтовно до грудня 2024 року, якщо не виникнуть логістичні затримки. Все залежить від воєнного стану, який може відобразитися на термінах поставок.

Тепер перед випуском підручників буде проводитися додаткова перевірка макета незалежними експертами.