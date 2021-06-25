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"Криминального авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины

Автор: РБК-Украина

"Криминальный авторитет" "Вато Кипиани" принудительно возвращен в страну происхождения. Он был включен в санкционный список Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Сегодня, 25 июня, принудительно вернули "авторитета" в страну его происхождения.

"Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как лицо, которое своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан", - говорится в сообщении.

Так, 42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули "Вато Кипиани" в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

Ранее стало известно, что СНБО проверит санкции в отношении трех фигурантов списка "криминальных авторитетов".

Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

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