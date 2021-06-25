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"Кримінального авторитета" із списку РНБО депортували з України

Автор: РБК-Україна

"Кримінального авторитета" "Вато Кіпіані" примусово повернуто до країни походження. Він був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Про це повідомили у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Сьогодні, 25 червня, примусово повернули "авторитета" до країни його походження.

"Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян", - говориться в повідомленні.

Так, 42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько "Вато Кіпіані" раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "ворів в законі", контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

У рамках системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету правоохоронці примусово повернули "Вато Кіпіані" до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави.

Раніше стало відомо, що РНБО перевірить санкції щодо трьох фігурантів списку "кримінальних авторитетів".

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".

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