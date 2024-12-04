"Авторитета" з оточення Януковича підозрюють у вербуванні в'язнів на війну з Україною

Як з'ясували українські правоохоронці, Армен Саркісян переховується на тимчасово окупованій частині Донецької області та співпрацює з Федеральною службою безпеки РФ.

"Фігурант (відомий як Армен Горлівський) входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича і з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва", - уточнили у СБУ.

Відомо, що після початку повномасштабної війни Саркісяну доручили створити нове формування для війни проти України. Бойове угруповання, яке він очолив, отримало назву "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ". До нього увійшли рецидивісти, які були засуджені за вбивства, розбій та інші злочини.

"Для вербування в'язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за в'язницями на тимчасово захопленій частині території Донбасу", - пише СБУ.

Окупанти з "АрБАТу" спочатку воювали на Торецькому напрямку, а пізніше їх перекинули до Курської області для штурмів позицій українських захисників.

Також Саркісян може використовувати підконтрольні фірми для придбання тепловізорів, палива та будматеріалів для своїх солдатів.

Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Здійснюються заходи, щоб знайти та покарати Саркісяна.