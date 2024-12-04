"Авторитета" из окружения Януковича подозревают в вербовке заключенных на войну с Украиной

Как выяснили украинские правоохранители, Армен Саркисян скрывается на временно оккупированной части Донецкой области и сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ.

"Фигурант (известный как Армен Горловский) входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева", - уточнили в СБУ.

Известно, что после начала полномасштабной войны Саркисяну поручили создать новое формирование для войны против Украины. Боевая группировка, которую он возглавил, получила название "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ". В нее вошли рецидивисты, которые были осуждены за убийства, разбой и другие преступления.

"Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса", - пишет СБУ.

Оккупанты из "АрБАТ" сначала воевали на Торецком направлении, а позже их перебросили в Курскую область для штурмов позиций украинских защитников.

Также Саркисян может использовать подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, топлива и стройматериалов для своих солдат.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Осуществляются меры, чтобы найти и наказать Саркисяна.