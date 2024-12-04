RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

"Авторитета" из окружения Януковича подозревают в вербовке заключенных на войну с Украиной

Иллюстративное фото: оккупанты вербуют заключенных на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Криминальный авторитет Армен Саркисян получил подозрение за вербовку заключенных на войну против Украины. Он входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как выяснили украинские правоохранители, Армен Саркисян скрывается на временно оккупированной части Донецкой области и сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ. 

"Фигурант (известный как Армен Горловский) входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева", - уточнили в СБУ. 

Известно, что после начала полномасштабной войны Саркисяну поручили создать новое формирование для войны против Украины. Боевая группировка, которую он возглавил, получила название "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ". В нее вошли рецидивисты, которые были осуждены за убийства, разбой и другие преступления. 

"Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса", - пишет СБУ. 

Оккупанты из "АрБАТ" сначала воевали на Торецком направлении, а позже их перебросили в Курскую область для штурмов позиций украинских защитников. 

Также Саркисян может использовать подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, топлива и стройматериалов для своих солдат. 

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Осуществляются меры, чтобы найти и наказать Саркисяна. 

Создание в РФ новой ЧВК

Напомним, еще в ноябре 2022 года Институт изучения войны писал о том, что Армену Саркисяну поручили создать новую ЧВК.

Таким образом в Москве хотели сдержать влияние основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который на тот момент был еще жив.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЯнуковичВойска РФВойна в Украине