Кримінальне провадження проти Стефанішиної: в САП відреагували на чутки

Віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністру юстиції України Ользі Стефанішиній не оголошували підозр. Інформація про це у засобах масової інформації некоректна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
В САП повідомили, що з огляду на суспільний резонанс, поширення інформації в ЗМІ та запити, можуть розкрити, що кримінальне провадження стосується можливих зловживань з боку посадовців Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Слідство ведеться за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем. Жодних підозр жодній особі в рамках цієї справи не оголошувалося.
"Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ... Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда", - додали в САП.
Нагадаємо, що 16 липня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що проти Стефанішиної нібито відкрили кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій. Справу нібито почала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
До цього низка українських ЗМІ опублікували розслідування щодо квартири Стефанішиною. А "УП" випустила розслідування, у якому стверджувалося, що люди з оточення Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об’єкти нерухомості.
Зазначимо, що зміни в уряді, які почалися 16 липня, стосуватимуться і Стефанішиної. Зокрема, вона може залишити посади які, зараз обіймає.
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