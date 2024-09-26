Кримінальна відповідальність за СЗЧ: чи можуть військовослужбовці уникнути покарання

Різниця між СЗЧ та дезиртирством

Адвокатка звертає увагу не те, що багато військовослужбовців не розуміють відмінностей між СЗЧ та дезиртирством, що призводить до складних правових наслідків.

СЗЧ - це самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також невчасна поява на службу без поважних причин, здійснені в умовах бойових дій, або такі ж дії, що тривають понад три доби під час воєнного стану.

Дезертирство, своєю чергою, означає навмисне залишення частини або місця служби з метою уникнення обов'язків, тобто коли військовослужбовець не планує повертатися до служби.

"Самовільне залишення частини, на відміну від дезертирства, може мати менш суворі наслідки. У таких випадках командири мають певну свободу дій – вони можуть прийняти рішення про повернення військового до частини та накладення дисциплінарних санкцій, або ж передати справу до військової служби правопорядку (ВСП), що може призвести до кримінальної відповідальності", – каже Катерина Аніщенко.

Все залежить від тривалості відсутності та причин, які спонукали військовослужбовця залишити частину. Також важливу роль грає те, за яких умов військовий покинув частину, чи наражав він у цей момент побратимів на небезпеку, а також, чи забрав він зброю з собою.

Чи можливо уникнути відповідальності

Вона зазначає, що військові, які довгий час перебували поза частиною, але повернулися, можуть уникнути кримінальної відповідальності за умови, якщо командир згоден прийняти їх назад. Однак у випадках тривалої відсутності, особливо якщо військовий був відсутній понад пів року, командири часто передають справу до ВСП. У таких випадках військовослужбовцям загрожує вже не дисциплінарна, а кримінальна відповідальність.

Катерина Аніщенко вважає, що суди розглядатимуть кожен випадок СЗЧ індивідуально, враховуючи обставини, які могли змусити військового залишити частину. Наприклад, важкі сімейні обставини або захворювання самого військовослужбовця можуть бути враховані як підстави для пом'якшення вироку.

Таким чином, ситуація із самовільним залишенням частини залишається складною і неоднозначною. Незважаючи на суворі юридичні наслідки, у деяких випадках можливе пом’якшення покарання, але це залежить від рішення командира та конкретних обставин.