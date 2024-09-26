Уголовная ответственность за СОЧ: могут ли военнослужащие избежать наказания

Разница между СОЧ и дезиртирством

Адвокат обращает внимание не то, что многие военнослужащие не понимают различий между СОЧ и дезиртирством, что приводит к сложным правовым последствиям.

СОЧ - это самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также несвоевременное появление на службу без уважительных причин, совершенных в условиях боевых действий, или такие же действия, которые продолжаются более трех суток во время военного положения.

Дезертирство, в свою очередь, означает умышленное оставление части или места службы во избежание обязанностей, то есть когда военнослужащий не планирует возвращаться в службу.

"Самовольное оставление части, в отличие от дезертирства, может иметь менее суровые последствия. В таких случаях командиры имеют определенную свободу действий - они могут принять решение о возвращении военного к части и наложении дисциплинарных санкций, или передать дело в военную службу правопорядка (ВСП)", что может привести к уголовной ответственности", – говорит Екатерина Анищенко.

Все зависит от продолжительности отсутствия и причин, побуждавших военнослужащего покинуть часть. Также важную роль играет то, при каких условиях военный покинул часть, подвергал ли он в этот момент собратьев опасности, а также, забрал ли он оружие с собой.

Возможно ли избежать ответственности

Она отмечает, что военные, долгое время находившиеся вне части, но вернувшиеся, могут избежать уголовной ответственности при условии, если командир согласен принять их обратно. Однако в случаях длительного отсутствия, особенно если военный отсутствовал более полугода, командиры часто передают дело в ВСП. В таких случаях военнослужащим грозит уже не дисциплинарная, а уголовная ответственность.

Екатерина Анищенко считает, что суды будут рассматривать каждый случай СОЧ индивидуально, учитывая обстоятельства, которые могли заставить военного покинуть часть. К примеру, тяжелые семейные обстоятельства или заболевания самого военнослужащего могут быть учтены как основания для смягчения приговора.

Таким образом, ситуация с самопроизвольным оставлением части остается сложной и неоднозначной. Несмотря на серьезные юридические последствия, в некоторых случаях возможно смягчение наказания, но это зависит от решения командира и конкретных обстоятельств.