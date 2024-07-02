"Крим - це Україна". У Пентагоні не проти ударів ЗСУ американською зброєю по півострову

Позиція Сполучених Штатів щодо застосування українською армією американської зброї по території Росії наразі залишається незмінною, однак це не стосується російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу .

Водночас у відповідь на уточнення, чи стосується це окупованого Криму, він зазначив, що "Крим - це Україна".

"Наша політика щодо використання (ЗСУ - ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася", - сказав Райдер, відповідаючи на питання, чи обговорювалася ця тема під час зустрічі міністрів оборони України та США.

Дозвіл США на удари ЗСУ по території Росії

Нагадаємо, США дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження - використовувати зброю США можна лише на прикордонних територіях.

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що західні країни ведуть дискусії про дозвіл на атаки території Росії без обмежень по напрямках чи глибині російського тилу.

При цьому в ISW зазначили, що президент США Джо Байден проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів з американської зброї по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії.

А сьогодні ЗМІ повідомляли, що багато чиновників в США та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування ЗСУ американського озброєння проти території Росії.

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