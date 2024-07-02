"Крым - это Украина". В Пентагоне не против ударов ВСУ американским оружием по полуострову
Позиция Соединенных Штатов по применению украинской армией американского оружия по территории России остается неизменной, однако это не касается российских военных объектов во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
"Наша политика по использованию (ВСУ - ред.) дальнобойного оружия по России не изменилась", - сказал Райдер, отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта тема во время встречи министров обороны Украины и США.
В то же время, в ответ на уточнение, касается ли это оккупированного Крыма, он отметил, что "Крым - это Украина".
Разрешение США на удары ВСУ по территории России
Напомним, США разрешили Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения - использовать оружие США можно только на приграничных территориях.
Позже в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что западные страны ведут дискуссии о разрешении атаки территории России без ограничений по направлениям или глубине российского тыла.
При этом в ISW отметили, что президент США Джо Байден против того, чтобы разрешить ВСУ наносить удары из американского оружия по военным целям в оперативных зонах или глубокому тылу России.
Сегодня же СМИ сообщали, что многие чиновники в США и за рубежом настаивают на том, чтобы Белый дом отменил все ограничения по применению ВСУ американского вооружения против территории России.
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