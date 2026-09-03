Крим став метою російської пропаганди у Туреччині: що розповів посол

Росія активно просуває свої наративи у турецькому інформаційному просторі, зокрема про Крим. Україна намагається цьому протистояти, незважаючи на суттєво менші ресурси.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Туреччині Наріман Джелял.

У Туреччині розуміють ситуацію із Кримом

Посол України в Туреччині Наріман Джелял зазначив, що багато жителів країни розуміють зв'язок між нинішнім становищем Криму та діями Росії, який роками перетворював окупований півострів на військову базу.

Проте російська пропаганда продовжує активно працювати та просувати власні версії подій.

"У Туреччині це розуміє багато людей. Але, звичайно, російська пропаганда працює, і в Туреччині зокрема, досить потужно. Вони поширюють тут той самий наратив, що й у себе: що Україна нібито шкодить мирним громадянам і так далі", - зазначив Джелял.

За словами дипломата, Україні необхідно постійно бути присутнім у турецькому інформаційному просторі та доносити свою позицію до аудиторії.

При цьому Росія має значно більші ресурси для проведення медіакомпаній, різних заходів і роботи з громадською думкою.

"Як і на фронті наша дипломатична команда має бути дуже винахідливою і за рахунок мінімальних ресурсів намагатися досягати максимального результату. Ми часто це робимо, але це вкрай складно", - підкреслив Джелял.

Росія приваблює популярних блогерів

Джелял розповів, що російська сторона також працює із блогерами, аудиторія яких налічує мільйони передплатників. За його словами, брехня, що іноді розповсюджується ними, виявляється привабливою для аудиторії.

Водночас, посол зазначив, що в Туреччині є чимало професійних журналістів, які співпрацюють з Україною, розуміють її позицію і добре до неї ставляться.

У травні цього року за підтримки європейських партнерів Україна організувала прес-тур для турецьких медіа.

Журналісти змогли побачити ситуацію в країні на власні очі, потрапили під один із масованих російських обстрілів та поспілкувалися з місцевими жителями.

Україна не може використати той самий підхід

Окремою проблемою Джелял назвав участь у російських інформаційних кампаніях колаборантів із окупованих територій. За його словами, Росія може привозити їх до Туреччини, тоді як Україна не має можливості таким чином представляти проукраїнських жителів Криму, Донецької та Луганської областей через загрозу для їхньої безпеки.

"Але тут ми маємо одну об'єктивну проблему. Росіяни мають можливість привозити колаборантів, які кажуть: "Я з Криму", "Я з Донецька", "Я з Луганська" – і далі розповідають, яка Україна погана і яка Росія хороша", - сказав посол.

Україна, зазначив дипломат, не може ризикувати людьми, які після повернення на окуповані території можуть зіткнутися з тортурами, ув'язненням чи викраденням.

"І є ще одна принципова різниця: ми не можемо дозволити собі брехати. А брехня, на жаль, дуже часто виглядає простіше, яскравіше та привабливіше, ніж правда", - зазначив Джелял.

Що Україна хоче донести до Туреччини

За словами Джеляла, завдання української сторони полягає в тому, щоб правда про Крим та наслідки російської окупації постійно залишалася в інформаційному полі Туреччини.

"Тому наше завдання зробити так, щоб правда про Крим, про його мілітаризацію, про те, що Росія зробила з півостровом за роки окупації, постійно звучала. У тому числі тут, у Туреччині, де тема Криму має особливе значення", - резюмував посол.