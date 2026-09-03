ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Крым стал целью российской пропаганды в Турции: что рассказал посол

13:32 03.09.2026 Чт
3 мин
Россия настойчиво усиливает свое влияние в Турции
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Крым стал целью российской пропаганды в Турции: что рассказал посол Фото: посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия активно продвигает свои нарративы в турецком информационном пространстве, в том числе о Крыме. Украина пытается этому противостоять, несмотря на существенно меньшие ресурсы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

В Турции понимают ситуацию с Крымом

Посол Украины в Турции Нариман Джелял отметил, что многие жители страны понимают связь между нынешним положением Крыма и действиями России, которая годами превращала оккупированный полуостров в военную базу.

Однако российская пропаганда продолжает активно работать и продвигать собственные версии событий.

"В Турции это понимают многие люди. Но, конечно, российская пропаганда работает, и в Турции в частности, довольно мощно. Они распространяют здесь тот же нарратив, что и у себя: что Украина якобы вредит мирным гражданам и так далее", - отметил Джелял.

По словам дипломата, Украине необходимо постоянно присутствовать в турецком информационном пространстве и доносить свою позицию до аудитории.

При этом Россия располагает значительно большими ресурсами для проведения медиакомпаний, различных мероприятий и работы с общественным мнением.

"Как и на фронте, наша дипломатическая команда должна быть очень изобретательной и за счет минимальных ресурсов пытаться достигать максимального результата. Мы часто это делаем, но это крайне сложно", - подчеркнул Джелял.

Россия привлекает популярных блогеров

Джелял рассказал, что российская сторона также работает с блогерами, аудитория которых насчитывает миллионы подписчиков. По его словам, иногда распространяемая ими ложь оказывается привлекательной для аудитории.

В то же время посол отметил, что в Турции есть немало профессиональных журналистов, которые сотрудничают с Украиной, понимают ее позицию и хорошо к ней относятся.

В мае этого года при поддержке европейских партнеров Украина организовала пресс-тур для турецких медиа.

Журналисты смогли увидеть ситуацию в стране своими глазами, попали под один из массированных российских обстрелов и пообщались с местными жителями.

Украина не может использовать тот же подход

Отдельной проблемой Джелял назвал участие в российских информационных кампаниях коллаборантов с оккупированных территорий. По его словам, Россия может привозить их в Турцию, тогда как Украина не имеет возможности таким образом представлять проукраинских жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей из-за угрозы для их безопасности.

"Но здесь у нас есть одна объективная проблема. Россияне имеют возможность привозить коллаборантов, которые говорят: "Я из Крыма", "Я из Донецка", "Я из Луганска" – и дальше рассказывают, какая Украина плохая и какая Россия хорошая", - сказал посол.

Украина, отметил дипломат, не может рисковать людьми, которые после возвращения на оккупированные территории могут столкнуться с пытками, заключением или похищением.

"И есть еще одна принципиальная разница: мы не можем позволить себе лгать. А ложь, к сожалению, очень часто выглядит проще, ярче и привлекательнее, чем правда", - отметил Джелял.

Что Украина хочет донести до Турции

По словам Джеляла, задача украинской стороны заключается в том, чтобы правда о Крыме и последствиях российской оккупации постоянно оставалась в информационном поле Турции.

"Поэтому наша задача – сделать так, чтобы правда о Крыме, о его милитаризации, о том, что Россия сделала с полуостровом за годы оккупации, постоянно звучала. В том числе здесь, в Турции, где тема Крыма имеет особое значение", - резюмировал посол.

Напоминаем, что Украина и Турция имеют возможности для дальнейшего развития сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, однако Анкара пока придерживается осторожного подхода к этому направлению. Посол Украины в Турции Нариман Джелял отметил, что турецкая сторона проявляет значительный интерес к взаимодействию в сфере оборонной промышленности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Турция Украина Крым Российская Федерация
Новости
В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию
В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК