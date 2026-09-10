UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Крим у пітьмі: СБС за два місяці вивели з ладу 374 енерговузли ворога (відео)

09:58 10.09.2026 Чт
2 хв
Серед цілей - ТЕС, підстанції і газорозподільні станції
aimg Валерія Абабіна
Фото: Військовий полк безпілотних систем (Getty Images)

Сили безпілотних систем за два місяці операції "Кримський рубильник off" уразили 374 енерговузли в Криму та інших частинах окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра".

За словами командувача, від 6 липня до 9 вересня у межах операції "Кримський рубильник off" українські підрозділи відпрацювали 374 енерговузли в Криму та на решті окупованих територій.

За словами командувача, лише протягом першого тижня вересня СБС відпрацювали 34 енерговузли - у Криму, на півдні та сході тимчасово окупованих територій.

Які цілі уражено

Серед результативно уражених об'єктів - Луганська ТЕС у Щасті, низка електропідстанцій напругою від 110 до 330 кВ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також тягові підстанції залізниці.

Окремо в Криму під удар потрапили одразу кілька газорозподільних станцій - зокрема "Євпаторія", "Нижньогірський", "Азовське" та інші. Також уражено мобільні вогневі групи ворога.

До операції залучили підрозділи СБС - зокрема 414-ту бригаду "Птахи Мадяра", 412-ту бригаду Nemesis, 20-ту бригаду "К-2", 427-му бригаду "Рарог", а також угруповання "Фенікс" Держприкордонслужби.

Нагадаємо, ще на старті операції Птахи СБС уразили ключовий об'єкт енергомосту "Кубань - Крим", яким електроенергія з материкової Росії надходить на окупований півострів.

Мета операції - системно позбавляти окупантів електропостачання та зв'язку, створюючи для них логістичний і паливний голод. За словами "Мадяра", лише у серпні СБС підтвердили ураження 240 енерговузлів на окупованих територіях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримВійна в Україні