Крим у пітьмі: СБС за два місяці вивели з ладу 374 енерговузли ворога (відео)

За словами командувача, від 6 липня до 9 вересня у межах операції "Кримський рубильник off" українські підрозділи відпрацювали 374 енерговузли в Криму та на решті окупованих територій.

За словами командувача, лише протягом першого тижня вересня СБС відпрацювали 34 енерговузли - у Криму, на півдні та сході тимчасово окупованих територій.

Які цілі уражено

Серед результативно уражених об'єктів - Луганська ТЕС у Щасті, низка електропідстанцій напругою від 110 до 330 кВ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також тягові підстанції залізниці.

Окремо в Криму під удар потрапили одразу кілька газорозподільних станцій - зокрема "Євпаторія", "Нижньогірський", "Азовське" та інші. Також уражено мобільні вогневі групи ворога.

До операції залучили підрозділи СБС - зокрема 414-ту бригаду "Птахи Мадяра", 412-ту бригаду Nemesis, 20-ту бригаду "К-2", 427-му бригаду "Рарог", а також угруповання "Фенікс" Держприкордонслужби.