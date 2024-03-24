"Крым – наш". Командующий Воздушных сил поблагодарил летчиков и моряков за работу
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук прокомментировал взрывы во временно оккупированном Крыму и поблагодарил украинских военных за боевую работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.
"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ! Вместе – к победе", - отметил Олещук.
При этом оккупационные "власти" Крыма заявили, что в регионе якобы успешно отработали силы ПВО.
Взрывы в Крыму 23 марта
Вчера поздно вечером, 23 марта, во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, очевидцы сообщали о работе ПВО и пролете большого количества ракет над Севастополем.
По данным аналитиков, взрывы были зафиксированы в районе узла связи Черноморского флота РФ. Кроме того, сообщают, что в Казачьей бухте, где расположена 810 бригада морской пехоты РФ, есть прилеты.
Все подробности вечерней атаки на временно оккупированный Крым – в материале РБК-Украина.
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