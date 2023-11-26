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Крим накрив потужний шторм, водою змило окопи окупантів

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм. Морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський міст".

Унаслідок шторму в Євпаторії море змило всі окопи, які вирили на пляжі російські окупанти. 

Під Балаклавою через сильний вітер зруйновано пляж Золотий.
Видання "Крим. Реалії" повідомляє, що в Саках перебитий газопровід. У деяких частинах міста немає світла і води. При цьому дорога Саки - Євпаторія повністю закрита, діє тимчасова схема з об'їздом через Володимирівку.

Водночас у селищі Героївське Керченського району через шторм 40 будинків виявилися заблокованими. У Євпаторії з будинків евакуювали 150 осіб, а Джанкойському районі без електрики перебувають 28 сіл. 

Зазначається, що близько 40 тисяч кримчан сидять без світла, ремонт зможуть почати після ослаблення вітру (орієнтовно після опівночі).

При цьому окупаційна влада оголосила завтрашній день неробочим у Криму.

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Штормове попередженняКрым